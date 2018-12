Paweł Kukiz chce przeszkodzić Grzegorzowi Schetynie. "Za zdradę"

Lider Kukiz'15 tłumaczy, że nie dojdzie do wypożyczenia jednego z posłów jego ruchu do Nowoczesnej. Skrytykował również PiS za brak reakcji w sprawie afery KNF. "Państwo nie działało w tej kwestii od początku" - przekonuje.

- Oferta wypożyczenia posła była propozycją pół żartem, pół serio. Byłem gotów do bratniej pomocy opozycji. Choćby po to, by przeszkodzić Grzegorzowi Schetynie w trawieniu "ośmiorniczek", które zdradziły Nowoczesną. Stać mnie na taki ruch. Niestety nikt nie był zainteresowany. A wątpię, aby chcieli mnie przyjąć - mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Paweł Kukiz.