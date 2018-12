Paweł Kukiz zastanawia się nad "wypożyczeniem" posła. Zdecydują internauci

Lider Kukiz'15 szaleje. W mediach społecznościowych członków Nowoczesnej, którzy przeszli do PO-KO, nazwał "kundlami". Na odważnym języku nie poprzestał. Waha się, czy nie "pożyczyć" osłabionej N. posła. Kto jest za, a kto przeciw? - zapytał internautów.



Politycznym wydarzeniem środy była utrata ośmiu posłów przez Nowoczesną. Przyłączyli się do klubu Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska, by jak mówią, wspólnie walczyć w PiS. Na tę zmianę zareagował Paweł Kukiz.

"Tłumaczę: nie szykuję żadnego sojuszu, do Nowoczesnej mi daleko, ale to, co wyprawiają "reprezentanci Narodu", handlując zaufaniem wyborców - czy to prawicowych czy lewicowych - jest obrzydliwe" - zaznaczył Kukiz.