Wideo Najnowsze Paweł Kukiz + 2 władysław kosiniak-kamyszkoalicja polska oprac. Violetta Baran 2 godziny temu Paweł Kukiz chce "męskiej rozmowy" z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem? Jest odpowiedź lidera Kukiz'15 Co dalej z Koalicją Polską? Marcin Makowski, prowadzący program "Tłit", przypomniał, że tuż po wyborach prezydenckich lider Kukiz'15 sugerował,... Rozwiń a propos rozmów i i mówienia czy c … Rozwiń Transkrypcja: a propos rozmów i i mówienia czy czeka pana taka trudna męska rozmowa z Władysławem kosiniakiem-kamyszem bo może tak koalicja Polska po prostu nie ma już sensu sugerował pan tak również po wyborach prezydenckich z całą pewnością będziemy po po tym sierpniu po urlopie rozmawiać bo tak jak powiedziałem na takie takie sprawy jak jak ta o której rozmawiamy w tej chwili czy popieranie rzecznika kandydata na r po w sytuacji bez konsultacji z dziesiątką pozostałych posłów Tylko proszę zauważyć że w koalicji to jest 20 posłów PSL i 10 posłów spoza psl-u w tym sześciu Kukiz 15 No generalnie się rozmawia Tak jak w rodzinie się rozmawia A jeżeli przestaję się rozmawiać No to albo jakieś konfliktu albo do rozwodu to jest naturalne No ale tutaj ale mam nadzieję że rozmowa będzie miła i dobra i skończy się pozytywnie rozwodzie ale czasami też wtedy masie plany na przyszłość może takim planem na przyszłość dla pana jest konfederacja ona w całości głosowała przeciwko ustawie No właśnie jak nas jeszcze to za to pan nazwał koryto plus Czyli podwyżki dla parlamentarzystów i polityków w obecnym już właściwie nieistniejącym ale w tej formule którą zaproponował stajni Prawo i Sprawiedliwość może panu konfederatów dzisiaj nie pan ja wielokrotnie jakiś tam sygnały w kierunku Konfederacji wysyłałem ale Konfederacja nie jest zainteresowana w tej chwili jakąś tam bliższą współpracę nie ma co do tego wątpliwości bo pana Janusza pana prezesa wielokrotnie z nimi rozmawiałem często i Konsultowałem głosowania w jakiś tam różnej kwestiach w różnych baterii No bo oni nie są jakąkolwiek współpracą ja nie będę się narzucał tym który Wprowadziłem do sejmu wie pan bo to wiesz nie wypada No tak trochę to ironia polityczna tutaj gra rolę ale rozumiem że gdyby wyrazili w jakimś momencie chęć na takie rozmowy to pan nadal tą rękę wyciągniętą najpierw najpierw pani wyrażą a potem będziemy rozmawiać o recy