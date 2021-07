Paweł Juszczyszyn chce wrócić do orzekania. Po wyroku TSUE sędzia składa pismo

Sędzia Paweł Juszczyszyn we wniosku do olsztyńskiego prezesa sądu rejonowego "stanowczo domaga się natychmiastowego dopuszczenia do wykonywania wszystkich praw i obowiązków służbowych przysługujących mu z tytułu pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie, w tym do wykonywania funkcji orzeczniczych".