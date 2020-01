Paweł Adamowicz zginął przed rokiem. Gdańsk pamięta

W Gdańsku dzisiaj przez cały dzień trwają uroczystości upamiętniające Pawła Adamowicza o 19:00 5 w okolicach katowni zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca byłego prezydenta W tym wydarzeniu weźmie udział z pewnością wielu mieszkańców tego miasta Zresztą Przed chwilą z nimi rozmawialiśmy tutaj na ulicach Gdańska No i niejednokrotnie Oni nie potrafią Ukryciu Myśląc i mów Byłem włodarzy miasta on będzie w sercu chyba do końca I mojego męża bo on był naprawdę Miły Wspaniały życzliwy dla ludzi Przede On nie wymieszał się że jest Poproś Równy jak uśmiech uścisk Superfast Super nie tylko facet ale prezydent No najważniejsze Jak mówię idę za Jestem nauczycielem edukacji wolontariuszem hospicjum i tam Poznałam po raz pierwszy Mam nawet zdjęcia z kilku akcji Bo jestem wolontariuszem nie tylko hospicjum Dostałam taki pseudonim od pana Pawła Pawła właściwie Bo my w wolontariacie używamy imion No niestety nie wypadało mówić do niego Cześć Paweł Bo to nie była taka aż Znajomość anatomii Witam siostro co tam u siostry ja mówi Witam bracie Więc Przysłużył się dla Gdańska bardzo dużo zrobił jestem mieszkanką z tobą I tak naprawdę Dzięki jego decyzję w tej chwili mamy budowano nową drogę Nowe tory Nowe ścieżki rowerowe Bardzo lubił właściwie Można powiedzieć że kochał ten Gdańsk kocham to miasto tak naprawdę doprowadził do Samotna matka z dzieckiem która miała życie takie jakie miał Uzyskała decyzję w mieszkaniu socjalnym nie wspominają prezydenta Płyn do wspomagania Osoby niepełnosprawne jaka jest moja córka i bardzo przeżyła tak powinnam jaką prezydenta Gdańsk Dobrego prezydenta się z nim osobiście No i dziękuję za to że był między nami Idę do dużo dobre dobre Dzisiaj mija rok I właśnie panu opowiadam jak to było rok temu ludzie byli Zjednoczeni Opłakiwanie No bo człowiek robił dużo dla miasta I uważam że naprawdę żal takich ludzi Człowiek miły sympatyczny który podchodził do ludzi nie bał się ludzi nie dam się z nimi rozmowy było Ile razy byłam na tym pochodzie 11 Listopada co odbywały się te pochody to prezydent wszedł Bez obstawy ze swoimi córkami No i było miło patrzeć i do ludzi podchodzi ludzie dane I zawsze Był przyjazny ludziom jesteś W listopadzie 2018 Byłem tutaj w Gdańsku i pan Adamowicz mi swoją książkę Sady dedykował ofiarowanie 3 miesiące Później Nie to się stało 11 A nie 13 Artystyczna 13 Wspomina Pawła Aha 2 dni temu kardynał Monachium Właśnie przekazał żebyś mi pozdrowił Panią wulkiewicz i panią Aleksandra Adam I właśnie Był bardzo wzruszony i powiedział że się modli codziennie za rodzi Panama I powiedział To był bardzo dobry Freeze łzami Władze miasta proszą mieszkańców Gdańska o to aby dzisiaj i w kolejnych dniach wywiesili na znak pamięci Flagi na cześć Pawła Z Gdańska dla wirtualnej Klaudiusz mi