Wideo Najnowsze tłit + 2 paulina kosiniak-kamyszMagdalena Sobkowiak 1 godzinę temu Paulina Kosiniak-Kamysz krytykowana przez PiS. "W obrzydliwy sposób" Paulina Kosiniak-Kamysz powiedziała, że opowiada się za referendum ws. wynagrodzenia pierwszej damy. Politycy PiS ją za to krytykują. W programie... Rozwiń druga żona kosiniaka-kamysza jeszc … Rozwiń Transkrypcja: druga żona kosiniaka-kamysza jeszcze nie została Pierwszą Damą a już chciałaby jako przyszła niedoszła żona prezydenta otrzymywać wynagrodzenie i proponuję to w kwestii referendum warto przypomnieć że koszt referendum to około 6 80000000 zł magnesy Czy żona kosiniaka-kamysza ma świadomość ile kosztuje referendum Ja przypomnę że w programie Władysława kosiniaka-kamysza i też w programie koalicji Polskiej jest dzień Czyli jest sytuacja w której raz w roku Polakom zadajemy kilka pytań Paulina kosiniak-kamysz nie powiedziała nic innego tylko to że ta kwestia też mogłaby być rozstrzygnięta podczas dnia referat pan że politycy Prawa i Sprawiedliwości tak dostają gęsiej skórki na samo hasło że można o coś zapytać Polaków że można coś zrobić w formie dialogu do to najbardziej pokazuje w dzisiaj rządzą Polską ale jak później jak tam już był w rządzie to jakoś nie miał problemu z tym żeby propozycję referendalne były w niszczarkach nie bo wtedy posłem i nie referendum to też chciałabym żeby było jasne bo też już słyszę od polityków Prawa i Sprawiedliwości naprawdę dość Szanowni państwo bądź i precyzyjnie w tym co mówicie i Władysław kosiniak-kamysz dzisiaj mówi tak to był błąd trzeba słuchać się w głos Polaków dzisiaj mówi o konieczności wprowadzenia dnia referendalnego Ja przypomnę że pan prezydent Andrzej Duda miał w pewnym momencie pomysł żeby zapytać się Polaków o kilka spraw w to się stało to jego zaplecze polityczne to Prawo i Sprawiedliwość Powiedziało nie nie nie Panie prezydencie nie będzie moim spytać Polaków czy jak żona kosiniaka-kamysza widzi takie wpisy jak chociażby Jana Muszyńskiego to nie żałuję że z taką pompą weszła do polityki To by trzeba było zapytać się o tą samą Paulina kosiniak-kamysz ale z nimi rozmawia że nie podejmuje ci razem decyzji nie żali się że może to było niepotrzebna Nie nie Na pewno tak nie mówi że było to niepotrzebne Paulina kosiniak-kamysz dobrze wie i wielokrotnie mówiła o tym że będzie stała przy zanim ale obok stoi lekarza to jeszcze nie wiedziała co to w praktyce oznacza jak to jest dostawać ciosy polityczne kiedy się z jednak tej polityce stało obok pani to wczoraj też mówię o tą Władysław kosiniak-kamysz to on tak ja Mi też wczoraj jasno mówi jeżeli już chcecie tak obrzydliwy sposób prowadzić kampanię wyborczą czyli kierować Ciosek i ludzie je na mnie czyli na polityka a nie atakujcie moją najbliższą Rodzinę niestety tak doprowadza Prawo i Sprawiedliwość