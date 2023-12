Paulina Hennig-Kloska: Rada Mediów Narodowych jest niekonstytucyjna

Paulina Hennig-Kloska w PolsatNews skomentowała zapowiedź zmian w mediach publicznych. - Nie na to będą składać się obywatele. Czy to w formie abonamentu, czy jakiejkolwiek innej z budżetu państwa. Utrzymywanie tego typu telewizji rządowej, partyjnej, sterowanej ręcznie z Nowogrodzkiej nie ma największego sensu. To trzeba zakończyć jak najszybciej - podkreśliła minister klimatu i środowiska w programie "Graffiti".