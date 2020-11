Patryk Jaki tłumaczy przejęzyczenie na temat premiera

- Nie ma tego upolitycznionego mechanizmu - mówił wówczas premier. Europoseł PiS zapytany to, co się stało z sukcesem premiera Mateusza Morawieckiego i polskiej dyplomacji odpowiedział, że: "pan premier oszukuje". - Znaczy przepraszam, pan premier, podkreśla, że... - niemal natychmiast poprawił się polityk.

"Mój stosunek do lipcowego szczytu był powszechnie znany. Mówiłem, że to błąd i stanie się to, co teraz wszyscy widzimy. Przykro mi, że miałem rację. A 'przejęzyczenie' w praktyce wyglądało tak. I oczywiście najłatwiej uciekać od tego, co najważniejsze w sprawie tj. osłabienia Polski" - napisał na Twitterze polityk Solidarnej Polski.