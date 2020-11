"Don Stanislao". Piotr Zgorzelski: panuje swoisty sojusz "ołtarza z tronem"

Politycy odnieśli się do głośnej sprawy kard. Stanisława Dziwisza, który oskarżony jest o tuszowanie pedofilii duchownych. Jego działania mogły mieć tło finansowe. Kontrowersje po wyemitowaniu reportażu "Don Stanislao" nie słabną.

- Nie widzę skutecznej roli prokuratury i Ministerstwa Sprawiedliwości pod wodzą pana Ziobry, który do tej pory nie zrobił nic - powiedziała posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus, dodając, że od roku prokuratury na całym świecie mają możliwość wglądu do akt watykańskich. - Wstydem dla polskiej prokuratury i ministerstwa sprawiedliwości jest fakt, że my jako posłowie musimy składać zawiadomienia na biskupów i na księży - zaznaczyła. Zdaniem posłanki prokuratura "rękami ministra Ziobry współpracuje z Kościołem, a nie wyjaśnia" przypadki pedofilii w kościele.