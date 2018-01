Patryk Jaki potępił neonazistów. A potem dodał: w Polsce nie jest źle, ci ludzie spotykają się w lasach

Wiceminister sprawiedliwości w ostrych słowach rozprawia się z organizacją "Duma i Nowoczesność". - Każde tego typu działania trzeba w sposób stanowczy, siłą państwa zwalczać. Jest wystarczająca podstawa do postawienia zarzutów jej członkom - zapowiedział. Dodał, że ugrupowanie powinno zostać zdelegalizowane.

"Podstawa do delegalizacji tej organizacji"

Wyjaśnił że "materiał TVN24 o organizacji 'Duma i Nowoczesność' jest podstawą do delegalizacji tej organizacji i do postawienia zarzutów w procesie karnym".

Bohaterem reportażu jest asystent posła Winnickiego? Zobacz wideo

PiS chce wyjaśnień od MSWiA

Z kolei szef klubu Ryszard Terlecki wystosował specjalny wniosek do MSWiA w tej sprawie. "W szczególności proszę o informacje jakie działania podjęto w związku z ostatnimi, bulwersującymi doniesieniami medialnymi na temat stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Proszę również o przedstawienie informacji, co do ilości postępowań prowadzonych w sprawach, o których mowa powyżej" - napisał we wniosku Terlecki.