Patryk Jaki o Unii Europejskiej: "Niemcy zawsze próbowali podbić Polskę"

Gościem Mateusza Ratajczaka w programie "Newsroom WP" był europoseł Patryk Jaki, którego poproszono o komentarz w związku z wypowiedzią Donalda Tuska, w której lider PO zarzuca formacji Jakiego eurosceptycyzm. - Problem polega na tym, że Unia cały czas się zmienia i to już nie jest ten sam projekt, który był w 2004 roku. W historii zawsze było tak, że ze względu silnej gospodarki, ale i pewnej mentalności, Niemcy zawsze próbowali podbić Polskę. Dzisiaj nie muszą już używać narzędzi militarnych, żeby zbudować w Polsce swoje pole sprawczości. I oni używają UE do tego, aby zawładnąć Polską. - To w takim razie, po co mu w takiej Unii, skoro jest mechanizmem dominacji Niemiec? - dopytywał Ratajczak. - Dlatego, że Polska ma ogromny wkład w tworzenie Europy. W czasach, gdy wokół panował absolutyzm albo decyzje były podejmowane w wąskich gronach jednostek, Polska była w stanie rozbudować swoje państwie nie podbojem, ale współpracą. Dlatego Polska ma szczególne prawo, aby mówić o Europie, ponieważ budowała ją od samego początku. Musimy zrozumieć, że w UE jest dzisiaj tak, że państwa w pierwszej kolejności, niestety, bronią własnych interesów, a dopiero potem myślą o interesach innych. Im szybciej to zrozumiemy, tym będzie nam łatwiej — podsumował europoseł.