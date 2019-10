Patryk Jaki chce, by Kaczyński był premierem. "Czas na rozmowę"

Patryk Jaki zabrał głos w sprawie kandydatur PiS na najważniejsze urzędy w państwie. Europoseł uznał, że Jarosław Kaczyński to lepsza opcja niż Mateusz Morawiecki.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Jaki został zapytany o to, czy TVP pomogła jego partii wygrać wybory parlamentarne. "Pomogła w tym sensie, że przełamała monopol lewicowo-liberalny w TV. Gdyby nie to, wynik PiS byłby znacznie gorszy" - odparł, dodając, że "ok. 70-80 proc. mediów w Polsce należy do nurtu lewicowo-liberalnego". "Aby Polska demokracja była zdrowa, musimy przywrócić w tym obszarze równowagę" - powiedział.