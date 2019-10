Dymisja prezesa NIK? Patryk Jaki: służby zakończyły kontrolę

Zakończyła się kontrola oświadczeń majątkowych prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Może się okazać, że służby zadziałały całkiem nieźle - powiedział europoseł PiS Patryk Jaki.

O losy prezesa NIK Patryk Jaki pytany był w TVN24. - Nie jest wykluczone, że prezes Marian Banaś poda się niebawem do dymisji - ocenił europoseł PiS w rozmowie z Konradem Piaseckim.

Były wiceszef resortu sprawiedliwości zaznaczył, że "od początku pochodził do wyjaśnień prezesa NIK sceptycznie". - Niedostatecznie wszystko tłumaczył. Mnie jego wyjaśnienia nie przekonały i pan Banaś powinien co najmniej rozważyć podanie się do dymisji - stwierdził.