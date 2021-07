Patryk Jaki bez ogródek o szefie PO: "Tusk podejmuje decyzje korzystne dla Niemiec"

Donald Tusk na dobre wrócił do polskiej polityki. Decyzję skomentował m.in. polityk Solidarnej Polski Patryk Jaki, który stwierdził, że "Tusk nie wracałby, gdyby nie uzyskał pewnego rodzaju zapewnień od instytucji europejskich, że represje wobec Polski będą tak długo, jak proniemiecka opcja nie wróci do władzy w Polsce". Do swojej wypowiedzi europoseł odniósł się w programie "Newsroom WP". - Czy Niemcy, czy Angela Merkel to są ludzie głupi lub nieprofesjonalni? Nie, wprost przeciwnie. Więc powstaje pytanie, dlaczego stawiają na Tuska? Dlatego, że mają gwarancję, że będzie on reprezentował ich interesy. Nie znam żadnej decyzji, która byłaby niekorzystna dla Niemiec - powiedział Jaki w rozmowie z Wirtualną Polską.