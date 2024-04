Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Nikołaj Patruszew twierdzi, że Stany Zjednoczone nakładają zobowiązania gospodarcze na swoich partnerów z NATO i ustalają warunki zakupu określonej broni - podaje Agencja Reutera. Polityk udzielił wywiadu dla rosyjskiego tygodnika "Argumenty i Fakty". Rozmowę opublikowano we wtorek.

Sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa wypowiedział się również na temat zaangażowania NATO w konflikt w Ukrainie. - Sojusz Północnoatlantycki jest de facto stroną konfliktu ukraińskiego i jest aktywnie zaangażowany w organizowanie ostrzału rosyjskich terytoriów - powiedział Patruszew. - W jego ramach podejmowane są zbiorowe decyzje o nowych dostawach broni ze zwiększeniem ich możliwości technicznych i dalekiego zasięgu, a instruktorzy NATO w kilku krajach szkolą najemników i sabotażystów do udziału w operacjach antyrosyjskich - dodał.

Decyzja Kongresu Stanów Zjednoczonych o sprzedaży Polsce lotniczych środków bojowych jest dowodem na to, że Amerykanie uważają Polskę za jednego z najważniejszych sojuszników w NATO - uważa gen. Tomasz Bąk, były dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Wojskowy podkreślił w rozmowie z PAP w czwartek, że zakupiona amunicja znacząco zwiększy zdolność bojową, szczególnie sił powietrznych.

Gen. Bąk zaznaczył, że Polska pilnie potrzebuje tego rodzaju broni. - Same samoloty czy wyrzutnie rakiet bez amunicji są nic niewarte. Ta amunicja podnosi zdolność bojową naszych sił, zwłaszcza sił powietrznych - dodał. Według specjalisty, decyzja Kongresu jest kolejnym dowodem na to, co władze amerykańskie wielokrotnie podkreślały - Polska wydaje odpowiedni procent swojego PKB na obronność.