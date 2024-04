Droga S8 wydłuży się do 800 kilometrów. Ruszają prace na ekspresówce

Od dekady podróż ze stolicy kraju do Wrocławia odbywa się szybko i komfortowo. Droga skróciła jazdę na tym dystansie do 3-4 godzin.

Trasa na odcinku Kłodzko - Ostrów Mazowiecki stanowi polską część trasy E67, natomiast odcinek Warszawa - Ostrów Mazowiecka to polski odcinek trasy Via Baltica. Trasa S8 jest też częścią Ekspresowej Obwodnicy Warszawy na odcinku w.Konotopa - w.Marki.

Droga, która teraz przebiega w całości na odcinku Wrocław - Białystok, przedłuży się z Wrocławia do Kłodzka. Ukończenie nowego odcinka planowane jest na 2026 rok. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad docelowo przebieg drogi ma się zakończyć na granicy polsko-czeskiej w Boboszowie.

Tym sposobem zamyka się projekt, który pojawił się po raz pierwszy w sieci autostrad i dróg ekspresowych we wrześniu 1993 roku. Pierwsze odcinki Autostradowej Obwodnicy Wrocławia oddane zostały do użytku przed 2010, przedłużenie trasy powstawało przed Euro 2012. Nowy odcinek, który przedłuży trasę S8 do polsko-czeskiej granicy, będzie miał 2 pasy ruchu na całej długości.