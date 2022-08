Patriotyczne ławeczki. Posłanka nie wytrzymała: bzdurne rzeczy

W niektórych polskich miastach zainstalowano ławki z konturem Polski. Aby na nich usiąść, najpierw trzeba zapoznać się z obszernym regulaminem. Ten zawiera aż 15 punktów. Za pojawienie się tych instalacji odpowiada Kancelaria Premiera. Do tego pomysłu w programie "Tłit" Wirtualnej Polski odniosła się posłanka Lewicy. - Oczywiście możemy się śmiać, ponieważ to jest kolejna idiotyczna, bzdurna ławeczka, którą PiS wymyśla - powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus i przypomniała o innych ławeczkach z okazji niepodległości Polski. - Ale gdyby przyjrzeć się tej ławeczce, to ona jest emanacją myślenia o Polsce Prawa i Sprawiedliwości. Jak można wymyślić ławeczkę, do której dostępu nie mają osoby z niepełnosprawnościami. To jest chyba pierwsza na świecie ławeczka, na którą wchodzi się po schodach - dodała polityk. - PiS pokazuje, że Polska nie jest dla wszystkich - oceniła rozmówczyni Patryka Michalskiego. - Po drugie to jest ławeczka, na której jest łańcuch. To jest emanacja tego, w jaki sposób PiS traktuj ludzi - kontynuowała Scheuring-Wielgus. Posłanka podkreśliła, że w regulaminie przekazano, że na ławeczce nie można usiąść ze zwierzętami. - To jest straszne. To pokazuje w soczewce jak PiS myśli o Polsce wykluczającej, niedostępnej. Polsce tylko dla swoich - dodała posłanka Nowej Lewicy. Zdaniem polityk aktualnie w Kancelarii Premiera głowią się nad tym "jak nie upaść ze wstydu w momencie, kiedy opublikują, ile to kosztowało". - To jest kwestia pieniędzy, które są marnotrawione i wydawane na bzdurne rzeczy w przestrzeni publicznej - dodała rozmówczyni WP.