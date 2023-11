Patostreamy jak walki gladiatorów. "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"

W sieci głośno było o filmie, na którym tzw. patostreamerzy znęcają się nad kobietami. Według prof. Marka Konopczyńskiego, sytuacja wymknęła się spod kontroli. - Mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które tak naprawdę jest dość nowym zjawiskiem, choć w historii istnieje ono od tysięcy lat, bo przypomnę choćby słynne rzymskie walki gladiatorów czy wyroki śmierci publicznie wykonywane, gdzie ludzie przychodzili oglądać krzywdę innych osób - mówił gość programu "Newsroom". - W tej chwili w sytuacji wszechmocy cyberprzestrzeni i dominacji internetu to zjawisko uczestniczenia w patologiach zagościło na stałe - podkreślił. Wskazał, że patostreamy i przemoc dostępna w internecie "zaburza jakikolwiek proces socjalizacji, poprawny proces wychowywania". Zauważył, że w Unii Europejskiej są podejmowane próby przeciwdziałania temu, jednak są przeciwnicy takich regulacji. - Szkoła powinna prowadzić na ten temat zajęcia, jakby przygotowując ludzi do tego niebezpieczeństwa. Same zakazy i blokady będą połowicznie skuteczne - mówił gość.

