Patent na rowerzystów. Wciąż popełniają ten sam błąd

Kierowcy i piesi to nie jedyni uczestnicy ruchu drogowego. Policja z Komendy w Piasecznie postanowiła przyjrzeć się zachowaniom rowerzystów, którzy równie często nie stosują się do przepisów ruchu drogowego. W ruch poszedł policyjny dron. Jak wymienia starsza aspirantka Magdalena Gąsowska, do głównych grzechów rowerzystów należy jazda po chodniku i przejściu dla pieszych czy jazda pod wpływem alkoholu. Na nagraniach policjantów z piaseczyńskiego wydziału ruchu drogowego widać wiele zachowań rowerzystów, które stwarzają zagrożenie zarówno dla nich samych, jak i innych uczestników ruchu. – Wielu z nich zapomina o tym, że rower przez przejście dla pieszych należy przeprowadzić, a jazda po chodniku jest dozwolona tylko w ściśle określonych przypadkach – wymienia w komunikacie mundurowa. Dzięki nagraniom z drona, policja może od razu zareagować i wysłać patrol w określone miejsce. Za przewinienia rowerzystom również grożą mandaty – od 300 zł za zbyt szybką jazdę chodnikiem do nawet 2500 zł za jazdę w stanie nietrzeźwości. – Każde naruszenie prawa zagraża bezpieczeństwu samych cyklistów, którzy w spotkaniu z samochodem zawsze są narażeni na większe obrażenia – podkreśla policja.