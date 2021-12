Paszporty covidowe w kościołach? Rzecznik KEP komentuje

O nowych restrykcjach pandemicznych o. Leszek Gęsiak mówił w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, gdzie spotkał się w czwartek z dziennikarzami. Odniósł się m.in. do wprowadzonego w kościołach limitu 50 proc. obłożenia. - Od półtora roku zadajemy sobie to pytanie, jak to weryfikować - odparł rzecznik KEP.