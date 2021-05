Paszport covidowy kością niezgody w UE. Rozmowy zakończone fiaskiem. Co dalej?

O sprawie informuje RMF FM. Chodzi o negocjacje prowadzone między Parlamentem Europejskim, Radą UE i Komisją Europejską. Instytucje muszą dojść do porozumienia ws. tzw. paszportów (certyfikatów) covidowych. Jest to niezbędne, by w życie weszło unijne rozporządzenie.