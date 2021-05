Paszport covidowy nadchodzi. UE odsłania kolejne karty

A co z ochroną danych osobowych?

To sprawa, która wciąż wywołuje wiele kontrowersji, także nad Wisłą. Według zapewnień Komisji Europejskiej system oparty na kodzie QR jest w pełni bezpieczny. Ale pełen system wciąż tak naprawdę nie został wprowadzony w życie, więc nie jest do końca jasne, na jakich zasadach będą przechowywane dane, w tym dane wrażliwe. Te, według wstępnego projektu, miałyby być tylko dostępne w pamięci smartfona i nie być połączone ze zintegrowanym systemem EU Gateway, który również de facto jeszcze nie powstał. - To może wywołać spore perturbacje, bo już teraz jest w ramach państw członkowskich wiele dyskusji na ten temat. Jest spora grupa osób, które mają obawy co do tego, kto i do jakich informacji medycznych będzie miał dostęp - zauważa Krzysztof Kokoszczyński.