Pastor chciał pościć jak Jezus. Zmarł

25 dni bez wody i jedzenia

Barajah był założycielem kościoła ewangelickiego Santa Trindade, którego członkowie oraz wyznawcy często praktykowali rytuał postu, choć nigdy jeszcze nie miał on trwać tak długo. Gdy rodzina zobaczyła mężczyznę po 25 dniach takiego postu, zabrała go do szpitala w mieście Beira, by tam otrzymał pomoc i nawodnienie organizmu. 39-latek schudł i osłabł tak bardzo, że nie był w stanie samodzielnie chodzić.