Partia Razem chce dymisji wiceministra Jacka Tomczaka

"Partia Razem wzywa Donalda Tuska do natychmiastowej dymisji ministra Tomczaka! Dość już polityków, którzy zamiast działać na rzecz ludzi, chodzą na pasku deweloperów! Ujawniony właśnie konflikt interesów i nieprawdy dotyczące analiz znajdujących się w Ministerstwie odnośnie wpływu programu "Kredyt na start" na ceny na runku mieszkaniowym - to tylko kilka ostatnich dni" - czytamy we wpisie.