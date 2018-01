Parlament Europejski prawdopodobnie wycofa się z wniosku wobec Polski. Powodem decyzja KE

PE rozpoczął własną procedurę zmierzającą do uruchomienia wobec Polski art. 7. traktatu UE, ale prawdopodobnie się z niej wycofa. Decyzja ma zostać podjęta na początku przyszłego tygodnia. Według źródła Polskiej Agencji Prasowej w Brukseli prowadzenie w sprawie Polski równolegle dwóch identycznych procedur nie ma sensu.

15 listopada europosłowie zainicjowali własną procedurę zmierzającą do uruchomienia art. 7. traktatu UE. Za było 438 europosłów, 152 przeciw a 71 wstrzymało się od głosu.

Natomiast 20 grudnia Komisja Europejska zdecydowała o uruchomieniu swojej procedury wobec Polski i wysłaniu do państw członkowskich wniosków o uznanie Polski za kraj, w którym istnieje "wyraźne ryzyko poważnego zagrożenia dla praworządności". To pierwszy krok do objęcia sankcjami.