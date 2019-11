Parlament Europejski. Europoseł PiS kopie w drzwi. Potem się tłumaczy

Niemałe zamieszanie wywołało zachowanie europosła PiS w Parlamencie Europejskim. Na nagraniu udostępnionym na Twitterze widać, jak Grzegorz Tobiszowski kopie w drzwi. Jego asystent zareagował już na krytykę wobec eurodeputowanego.

W przerwie od pracy europoseł PiS wyszedł na papierosa na taras budynku Parlamentu Europejskiego. Gdy chciał wrócić do środka, okazało się, że drzwi są zatrzaśnięte. Na nagraniu widać jak Tobiszowski bezskutecznie próbuje je otworzyć. W pewnym momencie zdesperowany deputowany zaczyna w nie kopać. Dopiero po chwili zrezygnowany reprezentant PiS przeskakuje przez barierki.

"Panie europośle! Czy to Pan ćwiczy proste kopnięcie a la Bruce Lee w PE? Czyżby wyszedł Pan na papierosa i drzwi się zatrzasnęły? Minister, europoseł PIS - to brzmi dumnie!" - napisał na Twitterze Michał Stasiński. To właśnie polityk PO zamieścił filmik na Twitterze.