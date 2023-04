Paranoje Putina i elity w Rosji. "Budują betonowe mury"

Czego boją się rosyjskie elity? Na to pytanie w programie "Newsroom WP" Patrycjusza Wyżgi szukała odpowiedzi prof. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Była ambasador RP w Rosji mówiła o sytuacji wewnętrznej w państwie Władimira Putina oraz o obawach, z którymi zmaga się dyktator. - Zachowania Putina są wręcz paranoiczne. On się boi kontaktu z własnymi współpracownikami. Ludzie z jego otoczenia przed spotkaniem muszą przebywać na kwarantannie, zanim dopuści ich bliżej siebie - mówiła profesor na antenie Wirtualnej Polski. - Putin boi się o swoje zdrowie i przyszłość polityczną, ale w Rosji elita władzy też odgradza się od ludzi. Oni po prostu izolują się od obywateli, budując wysokie, betonowe mury - oceniła ekspertka. - Nie widać dziś, aby władza w Rosji miała się zmienić. Trwają walki buldogów, ale z tego, co obserwujemy, nie nie wskazuje, aby rodziła się tam grupa, która jest w stanie obalić Putina i dokonać rozłamu. Wciąż nie wiadomo, czy nie byliby to ludzie, którzy mogliby okazać się jeszcze gorsi od niego - dodała Pełczyńska-Nałęcz.