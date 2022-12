Paraliż na Warmii. Zamknięte szkoły, karetki wyjeżdżały co chwilę

Co chwilę wyjeżdżały karetki

Oblodzone były na Warmii i Mazurach nie tylko drogi, ale i chodniki. Od rana karetki wyjeżdżały w regionie do 91 przypadków urazów ortopedycznych. - To były wyjazdy od godz. 7 do godz. 15 - podkreślił Guzek.