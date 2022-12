Bomba dedykowana? "Sprawca mógł obserwować przez lornetkę"

Do tragedii doszło w poniedziałek rano we wsi Siecieborzyce w województwie lubuskim. Przed domem, w którym 31-latka mieszka z dwójką dzieci i swoimi rodzicami, ktoś zostawił pakunek. Prawdopodobnie któryś z domowników zabrał paczkę do środka. Do silnej eksplozji doszło w kuchni, kiedy 31-latka otwierała paczkę. Eksplozja raniła kobietę oraz jej dzieci w wieku trzech i siedmiu lat.