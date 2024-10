Paraliż na północy Włoch. Ulewy doprowadziły do powodzi

Załamanie pogody w północnych Włoszech doprowadziło do powodzi błyskawicznych. Agencja AP udostępniła nagrania z zalanych terenów pod Bolonią w regionach Emilia-Romania i Marche. Wskutek ulewnych deszczy rzeki Ravone, Savena, Zena i Idice zaczęły wylewać. Włoscy strażacy nagrali ze śmigłowca skutki przejścia żywiołu w Pianoro, Castenaso czy Budrio, gdzie woda wlewała się ludziom do domów i zalewała pola uprawne. Natomiast obrazki z przedmieść Borgo Panigale ukazują kompletnie zalane auta, które utknęły na drogach w momencie nawałnicy. Intensywne opady deszczu utrzymywały się od czwartku do soboty. Służby ewakuowały w pierwszych momentach tysiące osób z zagrożonych miejscowości. Strażacy przeprowadzili ponad 300 interwencji. Odnotowano jedną ofiarę śmiertelną. Pod Bolonią trwa usuwanie zniszczeń po powodzi, a wiele dróg wciąż jest nieprzejezdnych.