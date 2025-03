Paraliż lotniska w Londynie. Pożar uziemił samoloty

Niespokojna noc w zachodnim Londynie. Przed 23 w czwartek londyńskie służby otrzymały informację o wybuchu wielkiego pożaru, niecałe 3km od lotniska Heathrow. Okazało się, że ogień spowodował odcięcie od prądu lotniska i okolicznych domy. Agencja AP udostępniła wideo świadka. Na jego nagraniu widać ogromne kule ognia, które wznosiły się niebezpiecznie nad dachami domów. Paliła się jedna z podstacji elektrycznej w miejscowości Hayes. Niespodziewany pożar, który odciął od prądu lotnisko Heathrow, spowodował odwołanie ponad tysiąca lotów i przekierowanie wielu z nich na inne lotniska, takie jak Gatwick, Stansted czy nawet paryskie Charles de Gaulle. Szacuje się, że ok. 290 tys. pasażerów zostało dotkniętych tymi utrudnieniami. ​Polskie Linie Lotnicze LOT również odwołały swoje rejsy do i z Londynu. Rzecznik PLL LOT, Krzysztof Moczulski, poinformował o odwołaniu lotów LO286 (LHR–WAW) oraz LO281/LO282 (WAW–LHR–WAW). Dodatkowo, popołudniowa rotacja LO279/LO280 była zagrożona odwołaniem, a decyzja w tej sprawie miała zostać podjęta po uzyskaniu informacji od służb brytyjskich. W piątek agencja AP udostępniła nagrania z kamery śmigłowca, na których widać, że lotnisko jest uziemione i żaden z samolotów tam nie lata. Operator Sky News uchwycił też spaloną podstację elektryczną. W tej okolicy nadal występują problemy z dostawą prądu, co znacząco wpływa na pracę Heathrow. Pasażerowie powinni być przygotowani na ewentualne opóźnienia i utrudnienia w najbliższych dniach.