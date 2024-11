Paraliż lotniska w Barcelonie. Zalane terminale i opóźnione loty

Kolejny region Hiszpanii odczuł załamanie pogody. Na lotnisku El Prat w Barcelonie doszło w poniedziałek do opóźnień lotów z powodu intensywnych opadów deszczu. W wyniku burzy zamknięto jedną z pasów startowych, aby umożliwić oczyszczenie jej z wody. To zakłócenie doprowadziło do opóźnień około 60 lotów. Do sytuacji doszło w 4 listopada. Agencja AP udostępniła nagrania naocznych świadków całej sytuacji. Na nagraniach widać zalane terminale i przeciekające sufity na lotnisku. Sytuacja zaczęła się normalizować po południu, gdy warunki pogodowe się poprawiły, jednak jednorazowo wciąż w Barcelonie występują utrudnienia dla podróżujących w tym tygodniu. Obecnie w Barcelonie i wokół niej obowiązują żółte ostrzeżenia agencji AEMET – kolor żółty oznacza, że nie ma zagrożenia meteorologicznego dla ogółu populacji, ale występuje ono w przypadku określonych frontów pogodowych na danym obszarze.