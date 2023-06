Parafianka pozwała proboszcza. Właśnie zapadł wyrok

- Oskarżony proboszcz starał się nawiązać z moją klientką, a swoją parafianką, relację, której pani Justyna wyraźnie sobie nie życzyła i wielokrotnie dawała mu to do zrozumienia. Przed wniesieniem aktu oskarżenia do sądu przez moją klientkę zostały podjęte wszelkie możliwe kroki, które mogłyby spowodować, że ksiądz zaniechałby wobec niej tego rodzaju zachowań - mówił "Wyborczej" mec. Maksymilian Gurbisz, który reprezentował parafiankę.