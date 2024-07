Para ukradła seniorowi rower. Wszystko nagrały kamery pod szpitalem

Bulwersujące zdarzenie w Sulęcinie (woj. lubuskie). Policja udostępniła nagranie ze szpitalnych kamer, które nagrały moment kradzieży roweru starszemu mężczyźnie. Jak wyjaśniły służby, senior przyjechał jednośladem do placówki na rutynowe badania. Na nagraniu można zauważyć, że kobieta i mężczyzna obserwują seniora, gdy ten wchodzi do szpitala i znika w jednym z korytarzy. Wówczas złodzieje podeszli do roweru i nim odjechali. Wszystko jednak się nagrało, co znacznie ułatwiło pracę policjantom. "Dzięki doskonałemu rozpoznaniu i doświadczeniu, zaledwie kilkanaście godzin zajęło im ustalenie kto mógł stać za kradzieżą. Przypuszczenia funkcjonariuszy potwierdziło nagranie z monitoringu. Okazało się, że 34-letni mężczyzna i 19-letnia kobieta obserwowali starszego pana, od momentu gdy ten podjechał pod szpital. Następnie wykorzystali moment, gdy wszedł do środka i bez pardonu ukradli rower, po czym odjechali. Zostali zatrzymani następnego dnia" - wyjaśniła policja. Obydwoje usłyszeli zarzuty kradzieży. 34-latek działał w warunkach tak zwanej recydywy, co oznacza, że zamiast 5 lat pozbawienia wolności może grozić mu nawet 7,5 roku więzienia. Koniec końców ta historia miała szczęśliwe zakończenie. Policjanci odzyskali rower seniora w stanie nienaruszonym.