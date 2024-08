Papież zwrócił się do Polaków. "Błogosławię waszej ojczyźnie"

Papieska audiencja w Watykanie. Franciszek zwrócił się do Polaków

- Niech wasza modlitwa za przyczyną Matki Bożej Jasnogórskiej, do której w tych tygodniach tak licznie pieszo pielgrzymujecie, wyjedna światu dar upragnionego pokoju - powiedział papież, nawiązując do jasnogórskich pielgrzymek. Wyraził swoje zaufanie do opieki Maryi nad Polakami i udzielił błogosławieństwa ich ojczyźnie.