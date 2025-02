Papież spotkał się z Ukraińcami. Padły trudne pytania

Głównym tematem rozmów była nadzieja w obliczu trwającej rosyjskiej agresji . Młodzi Ukraińcy dzielili się swoimi przeżyciami, opowiadając o stratach i cierpieniach, jakie niesie wojna. Papież Franciszek, odpowiadając na pytania, podkreślał znaczenie dialogu jako drogi do pokoju .

Podczas spotkania padło pytanie o wartość umierania za ojczyznę . Papież apelował o nieustanne podejmowanie dialogu, nawet w obliczu trudności. Zwrócił się do młodych Ukraińców, by nie tracili tęsknoty za ojczyzną , podkreślając, że patriotyzm jest ich misją.

Franciszek poruszył również temat przebaczenia, przyznając, że jest to trudne, ale konieczne. Wspomniał o młodym żołnierzu Ołeksandrze, który zginął na froncie, podkreślając, że jego ofiara jest symbolem patriotyzmu. Papież zaapelował, by pamiętać o bohaterach, którzy oddali życie za ojczyznę .

- Tęsknota jest siłą. Do was, Ukraińców za granicą, kieruję prośbę: proszę, nie traćcie tęsknoty za Ojczyzną. Często jest ona źródłem cierpienia, ale idźmy naprzód! - powiedział. - Myśl o Ojczyźnie i uśmiechaj się do Ojczyzny - dodał, gdy zobaczył uśmiech na twarzy pytającej.