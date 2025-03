Papież pozostaje w szpitalu. Watykan o stanie Franciszka

Obecna sytuacja jest o tyle nadzwyczajna, że także w oficjalnych biuletynach medycznych znajdują się bardzo precyzyjne dane. Były one wręcz szokująco szczegółowe w dniach, gdy dochodziło do kryzysów oddechowych.

Eksperci wypowiadający się we włoskich mediach zgadzają się co do jednego: to leczenie wymaga dużo czasu.