Papież pojedzie do Ukrainy? Padają pierwsze daty

Szef watykańskiej dyplomacji abp Paul Gallagher powiedział, że obecnie "priorytetem Franciszka jest wizyta w Ukrainie". - Papież powinien czym prędzej pojechać do Ukrainy i myślę, że jest to kwestia kilku najbliższych tygodni. Jest rozważany wariant sierpniowy bądź wrześniowy - mówił w programie "Newsroom" WP ks. Andrzej Kobyliński z UKSW. Dodał, że przed ewentualną podróżą do Rosji, Franciszek powinien najpierw w Kijowie zapytać Ukraińców co o tym sądzą i dopiero wtedy podjąć decyzję.