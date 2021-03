Papież o koronawirusie. "W zeszłym roku byliśmy zaszokowani, teraz jesteśmy wyczerpani"

Papież Franciszek o koronawirusie. "Co robi Bóg?"

Ojciec Święty podkreślił, że to drugi raz, kiedy Wielki Tydzień przeżywamy w kontekście COVID-19. - W zeszłym roku byliśmy bardziej zaszokowani, w tym roku jesteśmy bardziej wyczerpani. Kryzys gospodarczy przybrał na sile - zaznaczył. Papież zastanawiał się, co w takiej sytuacji robi Bóg? - Jezus bierze krzyż, nie tylko fizyczne i psychiczne zło towarzyszące pandemii, ale przede wszystkim duchowe, bo Zły Duch wykorzystuje kryzysy, by siać nieufność, rozpacz i niezgodę - tłumaczył.