"Szaleńcza wojna". Papież zabiera głos w sprawie Ukrainy

Papież oświadczył również, że "przyłącza się do bólu narodu Sri Lanki, który dalej odczuwa skutki niestabilności politycznej i gospodarczej". Tak podsumował sytuację w kraju, gdzie trwają masowe demonstracje, prezydent zapowiedział dymisję i podpalono rezydencję premiera. Franciszek zaapelował o pokój, a do rządzących o to, "by nie lekceważyli wołania ubogich i potrzeb ludzi".