Papież Franciszek udzielił im specjalnych uprawnień. Mogą rozgrzeszyć z aborcji

- Bądź miłosierny. Bądź miłosierny - apelował Franciszek. - Aby ci pomóc w świadczeniu miłosierdzia przyznaję wszystkim kapelanom morskim te same uprawnienia, jakich udzieliłem misjonarzom miłosierdzia, byście mogli pomóc wielu sercom znaleźć wewnętrzny spokój - dodał. To oznacza, że będą oni mogli np. rozgrzeszać wiernych z grzechu aborcji.

- Wielu marynarzy przybywa do kapelanów z problemami sumienia, które sprawiają, że bardzo cierpią, ponieważ nigdy nie mieli okazji się nimi zająć. W takich sytuacjach, z dala od domu oraz ich krajów, w tych sytuacjach, które opisaliśmy wyżej, być może dialog z kapelanem otworzy horyzont nadziei - mówił papież.

„Misjonarze miłosierdzia” byli kapłanami wybranymi przez Watykan na Rok Miłosierdzia 2015 - 2016, by zachęcać katolików do odkrycia na nowo łaski Bożego przebaczenia, w tym sakramentu pojednania. Franciszek przyznał im władzę udzielania rozgrzeszenia ludziom, którzy żałowali z powodu dokonania aborcji lub udziału w niej. Upoważnił ich również do zniesienia niektórych kar nałożonych przez prawo kanoniczne.