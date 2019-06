Papież o aborcji: to jak wynajęcie płatnego zabójcy

Papież Franciszek nie dopuszcza kompromisu ws. aborcji. Ojciec Święty jest przeciwnikiem usuwania ciąży nawet w sytuacji poważnego uszkodzenia płodu.

Przywódca Kościoła w środę odniósł się również do eutanazji, którą nazwał "porażką wszystkich". "Jesteśmy powołani do tego, by nigdy nie opuszczać tych, którzy cierpią. Nigdy nie możemy się poddawać - musimy otoczyć ich opieką i miłością, aby przywrócić im nadzieję" - napisał na Twitterze. Była to reakcja na eutanazję, której poddano 17-letnią Holenderkę, która zmagała się z traumą po gwałcie i serią dolegliwości psychofizycznych.