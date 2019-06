Kontrowersyjna śmierć 17-letniej Holenderki. Papież Franciszek komentuje

- Eutanazja i wspomagane samobójstwo są porażką wszystkich - napisał Franciszek w sieci. Papież skomentował informacje o śmierci 17-letniej Noa z Holandii, która zmagała się z traumą po gwałcie. Jednak pojawiają się nowe doniesienia sugerujące, że mogło dojść do wspomaganego samobójstwa.

"Po latach walk, przegranych batalii, jestem wykończona. Prawie nic nie jem, nie piję. Postanowiłam odejść, bo nie jestem w stanie dłużej tego znieść - napisała przed śmiercią w mediach społecznościowych. Zapewniła, że nie działa pod wpływem impulsu. Na rozmyślenia miała lata. Poprosiła przyjaciół, by nie próbowali jej odwieść od decyzji. "Kochać, to pozwolić odejść" - napisała przed śmiercią w mediach społecznościowych.

Noa Pothoven - życie i śmierć

Dziewczyna miała za sobą próby samobójcze. Nie chodziła do szkoły. Cierpiała na anoreksję, trafiała w stanie krytycznym do szpitali z powodu niedożywienia. Po serii terapii psychiatrycznych w 2018 roku Noa zwróciła się do specjalnej kliniki w Hadze z prośbą o wykonanie eutanazji, jednak lekarze odmówili.

Papież o śmierci 17-latki

Gdy o śmierci Holenderki zrobiło się głośno, papież napisał w sieci, że "eutanazja i wspomagane samobójstwo są porażką wszystkich". "Odpowiedź, do której jesteśmy wezwani, to nieporzucanie nigdy tych, którzy cierpią; niepoddanie się, ale objęcie troską i miłością, by przywrócić nadzieję" - czytamy we wpisie Franciszka na Twitterze.