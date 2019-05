Papież Franciszek o małżeństwach homoseksualnych: to niespójność

Ojciec Święty oświadczył, że w kwestii małżeństw jednopłciowych pozostaje konserwatystą. W rozmowie z "L'Osservatore Romano" papież Franciszek odniósł się także do pedofilskiego skandalu w chilijskim Kościele.

- Przede wszystkim w czasie podróży do Chile zdałem sobie sprawę z tego, że informacje, jakie miałem, nie pokrywały się z tym, co widziałem. Uważam, że to niektóre pytania zadane z wielką kulturą w czasie drogi powrotnej sprawiły, że zrozumiałem - wspomina papież.

Franciszek twierdzi, że w drodze powrotnej z Ameryki Południowej podczas modlitwy zrozumiał, iż należy wysłać do Chile wizytatora apostolskiego. - On odkrył wszystko to, czego nie wiedziałem. To była pomoc, czułem, że otrzymałem pomoc - mówi przywódca Kościoła.