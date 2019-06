Papież przeprasza muzułmanów. "Dopuściliśmy się wobec nich przemocy"

W piątek na Papieskim Wydziale Teologicznym Ojciec Święty mówił o praktykach kolonialnych i prześladowaniach na tle rasowym. Papież Franciszek przypomniał, że również muzułmanie cierpieli z powodu agresji chrześcijan.

Papież odniósł się również do przemocy muzułmanów wobec chrześcijan. - Tych prześladowań dopuściliśmy się i my - przypomniał. Stwierdził też, że teolodzy powinni "pomóc Kościołowi i społeczeństwu obywatelskiemu" oraz "zachęcać narody" tego regionu świata, by "odrzucały wszelkie pokusy podboju i zamknięcia".

"Jesteśmy wezwani do tego, by prowadzić dialog z muzułmanami, aby stworzyć przyszłość naszych społeczeństw i naszych miast. Jesteśmy wezwani do tego, by uważać ich za partnerów w budowie pokojowej koegzystencji także wtedy, gdy dochodzi do wstrząsających epizodów z rąk grup fanatyków - wrogów dialogu" - zaznaczał.