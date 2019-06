O. Adam Szustak został pobłogosławiony przez papieża Franciszka

Popularny dominikanin o. Adam Szustak idzie pieszo do Jerozolimy. Zakonnik chce w ten sposób odpokutować grzechy Kościoła. Po raz pierwszy od rozpoczęcia swojej wędrówki duchowny dał znać, co się u niego dzieje.

O. Adam Szustak zapowiadał, że zamierza poprosić papieża o błogosławieństwo. Udało mu się je otrzymać (Facebook/Langusta na palmie)

- To pokuta za moje grzechy i grzechy całego Kościoła - mówił o swojej pielgrzymce do Jerozolimy o. Adam Szustak. Popularny kaznodzieja i youtuber kilka miesięcy temu postanowił wyruszyć pieszo do Ziemi Świętej.

Założył, że droga zajmie mu 3-4 miesiące. Tłumaczył, że nie zamierza jej przechodzić w linii prostej. - Będę szedł najgłupszą z możliwych tras - uznał. Wszystko po to, by zahaczyć o Watykan i poprosić o błogosławieństwo papieża Franciszka.

Z najnowszego wpisu na koncie "Langusta na palmie" na Facebooku wynika, że mu się to udało. "Na pełnej petardzie wbiłem do Watykanu i mówię im tam, że się muszę widzieć z Franciszkiem. Dorwałem go na kilka minut przed śniadaniem" - czytamy w poście.

O. Adam Szustak w Watykanie. "Spłakałem się"

Pomóc mu w tym miał kard. Konrad Krajewski, ktory jest papieskim jałmużnikiem znanym z odważnych, ale i budzących wśród niektórych kontrowersje działań na rzecz bezdomnych i ubogich. "Mówi Franciszkowi, że jest tu taki zwariowany dominikanin, który musi go zobaczyć" - dodano.