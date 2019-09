Papież Franciszek o obrażaniu polityków i księży. "Niektórzy na to zasługują"

Podczas homilii wygłoszonej w Domu św. Marty Ojciec Święty zachęcał do modlitwy w intencji rządzących. - Dziś dyskredytowanie, a nawet przeklinanie parlamentarzystów stało się prawie czymś normalnym. To nie jest chrześcijańska postawa - przypomniał papież Franciszek.

- Niektórzy być może nawet i na to zasługują, ale to nie jest chrześcijańska postawa - przekonywał Franciszek, cytowany przez oficjalny portal vaticannews.va. Jak tłumaczył niektórzy uważają politykę za brudną. - Być może tak jest, ale takie może być każde inne zajęcie. To my coś brudzimy. Sama rzecz w sobie nie jest brudna - wyjaśnił.