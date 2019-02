Papież Franciszek: księża dopuszczający się pedofilii to narzędzia szatana

"Narzędziami szatana" nazwał papież Franciszek księży, którzy dopuszczają się pedofilii. Mocne słowa kończą szczyt hierarchów w Watykanie, dotyczący problemu wykorzystywania seksualnego nieletnich.

- Jeśli w Kościele wystąpiłby chociaż jeden przypadek wykorzystywania, który sam w sobie jest potwornością, to taki przypadek zostanie potraktowany z najwyższą powagą - zapowiedział Franciszek.

Wezwanie do rozliczenia i ujawnienia

- Wezwiemy do rozliczenia tych, którzy ukryli nadużycia. Zaostrzymy procedury wyboru i formacji przywódców Kościoła - powiedział arcybiskup Mark Coledrige z Australii. Jego wystąpienie na mszy kończącej szczyt związany z nadużyciami seksualnymi relacjonuje Polska Agencja Prasowa.

Padły również słowa dotyczące ujawnienia wszelkich przewinień. - Uczynimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić ofiarom nadużyć sprawiedliwość i wyleczenie. Wysłuchamy ich, uwierzymy im - powiedział duchowny.

Arcybiskup to hierarcha z Brisbane w Australii, czyli jednego z krajów, gdzie po skandalach z pedofilią doszło do oczyszczenia Kościoła, ujawnienia skali nadużyć i napiętnowania winnych. Przypomnijmy, że Konferencja Episkopatu Polski wciąż nie upubliczniła raportu o skali nadużyć seksualnych w Polsce. Według wstępnych deklaracji miał być opublikowany do końca listopada. W tej sprawie zapadła kłopotliwa cisza. Jedynie kilku biskupów ujawniło przypadki pedofilii i wykorzystywania nieletnich w swoich diecezjach.