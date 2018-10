Papież Franciszek: Kościół przeżywa trudny moment. Musimy go bronić

Papież Franciszek oświadczył na zakończenie synodu biskupów na temat młodzieży, że Kościół przeżywa "trudny moment". Nawiązywał w ten sposób do licznych skandali, które uderzały w ostatnich miesiącach w wizerunek wspólnoty.

W wystąpieniu końcowym po zakończeniu głosowań nad dokumentem synodu Franciszek oznajmił, że "to trudny moment, bo oskarżyciel poprzez nas atakuje matkę, a matki się nie dotyka". Słowo "oskarżyciel" było odniesieniem do diabła. Było to jednocześnie nawiązanie do Kościoła jako matki. - Musimy wszyscy bronić Kościoła - dodał Franciszek.