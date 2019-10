Papierowy rozejm w Syrii. Turcja oskarżona o zbrodnie wojenne

Ustalone w Ankarze zawieszenie broni dotyczące północnej Syrii nie przetrwało nawet jednego dnia. Pojawiły się też oskarżenia o dokonywane przez siły tureckie zbrodnie wojenne. O przyszłości tureckiej inwazji zadecyduje najpewniej Rosja.

Zbrodnie wojenne

Równocześnie brytyjski "The Times" doniósł o użyciu przez tureckie wojska białego fosforu. To środek zapalający zwykle stosowany do tworzenia kurtyny dymnej. Jego użycie jest jednak nielegalne w gęsto zaludnionych miejscach. Brytyjski dziennik opisał przypadek 13-letniego chłopca, którego rozległe poparzenia przeraziły nawet przyzwyczajonych do wojennych ofiar lekarzy. Wcześniej szef Pentagonu Mike Esper przyznał, że tureckie siły "wydawały się" popełniać zbrodnie wojenne.